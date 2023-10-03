مخاوف من تكرار سيناريو غرق العاصمة بسبب الامطار

مع قرب حلول فصل الشتاء مخاوف من تكرار سيناريو غرق بغداد بسبب الامطار، والجهات الخدمية تؤكد جاهزيتها من خلال عدة مشاريع.

الشتاء على الابواب وكالعادة قد يكون محملا بعواصف وامطار كثيفة، شبكات التصريف ما زال بعضها غير قادر على استيعاب كميات الامطار، فيما ابدى المواطنون مخاوفهم من تكرار سيناريو الاعوام السابقة.



الجهات المعنية بدورها اكدت اعداد خطة لمواجهة الامطار من خلال عدة مشاريع وخطوات في بعض مناطق العاصمة.