19 عاما في خدمة العراق.. السومرية تحتفل بعيد تأسيسها‎

قناة السومرية توقد شمعتها التاسعة عشرة لتحتفي بمسيرة طويلة من الإبداع والتميز حيث دأبت ومنذ انطلاقتها على ان تكون الى جانب الشعب العراقي في نقل معاناته ومطالبه فضلا عن دورها المميز في نبذ الطائفية والعنصرية ومساندة القوات الامنية ودعم كل ما من شأنه تلبية حاجة المواطن.وعلى صعيد المشهد السياسي في العراق، فكان للسومرية دورها الفاعل في تقويم مسار العمل السياسي من خلال تشخيص حالات الإخفاق وطرح معالجات الأزمة، فالحيادية كانت ولا تزال هي السمة الطاغية على نشراتها الاخبارية وبرامجها السياسية ولا تنحاز كفتها الى جهة معينة وهذا ما ميز شاشة السومرية وجعلها صديقة للعائلة العراقية وموضع ثقة واحترام لدى جميع المتلقين.أما على الصعيدين العربي والدولي، فلم تكن السومرية بمنأى عن ذلك فكان دورها واضحا في مواكبة الأحداث والفعاليات التي شهدتها الساحة العربية والعالمية واستطاعت أن تنقل الصورة الكاملة بشكل مهني وبأصعب الظروف.وانطلق البث الفضائي لقناة السومرية لأول مرة في السابع والعشرين من ايلول عام الفين واربعة، ومنذ انطلاقتها عرفت السومرية بحياديتها ومصداقيتها في نقل الحقيقة أينما كانت، حيث تمكنت من تغطية اغلب الاحداث والفعاليات على تنوعها، فضلا عن إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية الهادفة والتي نالت استحسان المشاهدين ولا تزال عالقة في أذهان الناس.