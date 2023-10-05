مع انطلاق العام الدراسي .. أزمة السير تخنق الديوانية

شهدت معظم شوارع وتقاطعات محافظة الديوانية زخماً مرورياً كثيفاً وحركة سير بطيئة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما طالب مواطنون بحلول تخفف من وطأة الاختناقات.

هكذا تبدو شوارع الديوانية.. الزحامات تخنقها حتى في ساعات الصباح الأولى، مما يتسبب بتأخر وصول الموظفين الى دوائرهم والطلبة الى المدارس والجامعات فضلا عن تضرر الكسبة والعاملين بالقطاع الخاص.



تزامن حركة اعمار بعض المناطق والشوارع مع بدء العام الدراسي، فاقم الأزمة، ما دعا المسؤولين الى تشكيل لجنة لوضع الحلول وفك الاختناقات المرورية.