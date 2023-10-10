الاهمال يتسبب بحوادث مرورية على مجسر الدورة

مجسر الدورة القادم من احدى بوابات العاصمة الجنوبية يعاني من الاهمال في وقت يقول مواطنون ان الكثير من العجلات تضررت بسبب التعرجات التي سببتها العجلات الكبيرة المخالفة للاوزان.

بسبب الاهمال وغياب الادامة مجسر الدورة القادم من احدى البوابات الجنوبية للعاصمة يخرج عن الخدمة لعدة اسباب ابرزها مرور عربات الحمل الكبيرة ليتحول الى مجسر متعرج يتعذر مرور العجلات الصغيرة عليه.



سائقو المركبات يقولون انهم يواجهون مشاكل كبيرة عند عبورهم المجسر تسببت باضرار لعجلاتهم وسط تساؤلات عن مصير اموال الطرق والجسور التي يدفعونها في الدوائر المعنية.