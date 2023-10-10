نقص حاد في الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف بالطلبة

أزمة نقص الأبنية المدرسية في محافظة البصرة مشهد بات يتكررمع بداية كل عام دراسي الامر الذي دفع العشرات من اهالي منطقة التميمية لتنظيم وقفة احتجاجية مطالبين الحكومة المحلية بانجاز مشروع مدرسة المنطقة التي تم تهديمها منذ اكثر من خمس سنوات ولم تر النور.مديرية التربية عزت تاخر اكمال مشاريع الابنية المدرسية الى اسباب مالية وادارية بين الشركات المنفذة والحكومة المحلية.كاميرا السومرية سلطة الضوء على اكثر من عشرين مدرسة في مركز المدينة مبنية بطريقة البناء الجاهز اغلبها تعرضت الى الاندثار واخرى اصبحت مكبا للنفيا.