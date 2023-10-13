تنامي ظاهرة التسقيط بسبب غياب النضج السياسي

مع اقتراب موعد كل انتخابات ... تنطلق ماكنات التسقيط التي تمتلكها بعض القوى تجاه من ينافسها .. ادواتها ملفات فساد يبدأ الترويج لها .. والغاية منها محاولة افراغ الساحة من المنافسين بهدف السيطرة على المشهد الانتخابي.يعزو البعض اسباب ذلك الى غياب النضج السياسي رغم تجربة طويلة خاضتها معظم الاحزاب.. ويعود ذلك الى جملة اخطاء كان ينبغي اللجوء الى تجارب سابقة لتلافيها.وبعيداً عن رسمِ خططٍ للنجاح .. تتنافسُ بعضُ القوى وتحاولُ ان تضمنَ الفوزَ بالتسقيط .. وبدلَ ان تكونَ ملفاتُ الفسادِ اداةً بيدِ اجهزةٍ مختصةٍ مهنيةٍ فانها تتحولُ الى سلاحٍ للابتزازِ في مشهدٍ لا يعكسُ سوى همجيةِ بعض القوى التي اساءت للعمليةِ السياسيةِ بحسبِ مختصين.