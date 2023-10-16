تغيير الدوام الرسمي.. هل سيزيد من الزحامات المرورية؟‎

دوام على شكل وجبات يبدأ من السابعة صباحا وينتهي في السادسة مساءً هذه توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء , والتي اعتبرها البعض غريبة ولا تعتبر حلا مناسبا للزحامات المرورية بل قد تجعلها تمتد لوقت اطول.مواطنينومن جانب اخر فان مشاريع فك الاختناقات المرورية ما زالت قيد العمل وبحسب الخطط فإنها ستستمر لوقت طويل حتى تنجز فيما تستمر المطالبات بوضع حلول مناسبة.