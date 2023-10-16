منطقة السجن القديم: فيضانات محتّمة كلّ شتاء

تعاني منطقة السجن القديم في أيمن الموصل سوء الخدمات الاساسية بسبب تلكؤ تنفيذ المشاريع ، كما اشار مسؤولون الى بطء انجاز المشاريع الخدمية في المدينة

منطقة السجن القديم في أيمن الموصل ضحية الاهمال وتلكؤ انجاز المشاريع، تُركت المنطقة على نفس بنائها القديم دون أغلب الخدمات الاساسية.



في كل فصل شتاءٍ تكون المنطقة عرضة للفيضانات بسبب انسداد شبكات تصريف المياه بالرغم من انطلاق مشاريع تأهيل خطوط المجاري، لكنها تسير ببطء ملحوظ كما تحدث بذلك مسؤولين عن المحافظة.