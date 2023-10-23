مطالبات بوضع خطط زراعية وفرض الرقابة على الاسواق

ارتفاع اسعار بعض المحاصيل في اسواق بغداد خصوصا الطماطم جعل المواطنين يطالبون بوضع خطط مدروسة للسيطرة على الاسواق وفرض رقابة على البائعين.

الفا دينار للكيلو الواحد، هذا هو سعر محصول الطماطم في بغداد، بعد شح المحصول المحلي في اسواق بيع الخضار.



مطالبات بوضع خطط زراعية تعمل بها الجهات المسؤولة على المحاصيل الزراعية فضلا عن فرض الرقابة على البائعين سواء في العلوات او في الاماكن العامة.