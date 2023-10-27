مدخل بغداد الجنوبي.. اهمال وتلكؤ في ملف اعادة اعماره

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ما ان تدخل من الجهة الجنوبية للعاصمة حتى يخال لك انك على اعتاب مدينة منكوبة نظرا لما يشهده مدخل بغداد من حفر ومطبات وغياب لمؤهلات الطرق البرية.





شاهد كيف وصفه المواطنين في التقرير أعلاه

