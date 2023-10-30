مواطنو نينوى ينتقدون المضمار الانتخابي

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مع قرب الانتخابات المحلية تشهد محافظة نينوى واحدة من أشد المنافسات الانتخابية حدة على صعيد البلاد، في ما عد مواطنون ان الكتل لا تعمل لخدمة المدينة، بل للإستحواذ والنفوذ.