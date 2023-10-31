تواقيع غلق السفارة الامريكية تحرج البرلمان

على خلفية المطالبات باغلاق السفارة الامريكية في العراق يرى نواب أن البرلمان متردد بعقد جلساته لانه محرج من تلك المطالبات التي دعا لها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

بالرغم من وجود تحرك مكثف داخل اروقة البرلمان لجمع التواقيع، فهل سيتم الضغط على رئاسة مجلس النواب لاتخاذ موقف بشأن غلق السفارة؟

شاهد ماذا قال نواب بهذا الشأن في التقرير أعلاه.