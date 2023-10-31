المجاملات السياسية تعطل استجواب ثلاثة وزراء

يبدو ان طلبات الاستجواب التي قدمت من قبل اعضاء البرلمان الى رئاسة المجلس لم تمرر بسهولة في ظل هيمنة المزاج السياسي على اداء البرلمان.

هل باتت التوافقات تسير عمل المؤسسة التشريعية في كل شاردة وواردة؟

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