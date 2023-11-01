شقق السكن اصبحت اغلى احلام البغداديين

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على الرغم من تنوع فرص الاستثمار بقطاع الاسكان الا ان الوحدات السكنية في البلاد تشهد ارتفاعا بالاسعار بشكل مبالغ فيه، فسعر المتر الواحد يصل الى اكثر من تسعة الاف دولار في بغداد.