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رغم وجودها وسط العاصمة الا ان منطقة دور النفط تعاني من انعدام الخدمات كافة منذ عام 2005 وإلى الان، معاناة مستمرة ومناشدات كثيرة اطلقها الاهالي من اجل إيجاد الحلول.