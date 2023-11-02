حملة لبيع المواد الغذائية باسعار مدعومة.. فيديو

بعد ارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية نتيجة لصعود الدولار.. وزارة التجارة تطلق حملة لبيع المواد الغذائية الاساسية وباسعار تنافسية في بغداد و9 محافظات اخرى، للسيطرة على الاسواق والحد من جشع بعض التجار.





هل ستشمل الحملة كافة محافظات البلاد، وهل ستنجح في مواجهة جشع التجار؟

التفاصيل مع حسين عدنان في التقرير أعلاه.