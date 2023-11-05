مفوضية الانتخابات تتوعد المرشحين المخالفين بعقوبات صارمة

توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين المخالفين للدعايات الانتخابية بسلسلة عقوبات لحين انطلاق الماراثون الانتخابي .

عقوبات توعدت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين في حال عدم الالتزام بضوابط الحملات الدعائية ، كما سترصد تجاوز المواطنين على الصور واللافتات وتقوم بتسليمها للقضاء لاصدار الحكم بذلك.



تفاصيل العقوبات في التقرير أعلاه.