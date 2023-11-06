إنتخابات مجالس المحافظات .. هل سيعزف الشعب عن المشاركة؟

العزوف عن المشاركة بالانتخابات المحلية انطباع لازم الكثيرين بسبب انعدام الثقة بالعملية الانتخابية امر من شانه ان يقلل من حجم المشاركة.

بالرغم من انتشار صور المرشحين والترويج لهم الكترونيا الا ان الكثيرين اختاروا المقاطعة.



ما هي الأسباب؟



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