نينوى.. شكوك شعبية بامكانية حصول تغيير خلال الانتخابات

تتهيأ محافظات العراق ومنها نينوى للانتخابات المحلية، وسط هبوط حادٍ في سقف التوقعات للقادم والمأمول منها، بعد مشهد الاستحواذ التام من قبل المسؤولين وذويهم على المشهد.كيف عبّر الموصليون من جهتهم عن شكوكهم بامكانية حصول تغييرٍ بعد رؤية الوجوه السياسية ذاتها؟التفاصيل في التقرير أعلاه مع ايهاب الكاسر.