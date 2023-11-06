ازقة في حي الجامعة تعاني من الاهمال في المشاريع الخدمية

معاناة حي الجامعة تستمرفي ظل انعدام المشاريع الخدماتية فيها.فبالرغم من وجود دوائر حكومية فيها، الا أن الاهمال يبقى مهيمناً والعمل مستمراً ضمن حدود التخصيصات المالية المتوفرة لها.ويبقى السؤال، من المسؤول؟شاهد في التقرير اعلاه مدى سوء أحوال الطرقات.