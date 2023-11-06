مياه الصرف الصحي تحاصر مناطق في البصرة

تحاصر مياه الصرف الصحي عددا من المناطق في محافظة البصرة، مما حوّل المنطقة الى حالة يُرثى لها.

أصبحت العديد من المناطق في محافظة البصرة منسية الى حين اقتراب موعد الانتخابات. إذ تحاصر مياه الصرف الصحي المناطق بسبب طفح المجاري بالرغم من استمرار مناشدات المواطنين للجهات المعنية.

شاهد في التقرير أعلاه مناشدات المواطنين. الى متى سيستمر الاهمال؟شاهد في التقرير أعلاه مناشدات المواطنين.