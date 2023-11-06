السوداني في طهران .. تحرك اقليمي غايته توحيد موقف يضمن وقف العنف في غزة

في ساعة مبكرة من الصباح، حط رئيس الوزراء رحاله في طهران.الغاية والاهداف معروفة ... تحقيق موقف دولي موحد يضغط باتجاه ايقاف دائرة العنف في غزة، موقف اقليمي يتزامن مع موقف محلي يضغط بأتجاه تحقيق رد عسكري ما قد يؤدي الى تعقيد المهمة .ولأن الزيارة اعقبت وصول وزير الخارجية الامريكي الى بغداد مساء الاحد، يترجمها اخرون على أنها تنحصر في إطار ايصال رسالة أمريكية الى طهران مفادها .. تحذير من توسيع الصراع .ويقول متابعون أن أمساك العصا من الوسط يفرض جهداً استثنائياً على الحكومة، وأن التحركات الحكيمة ينبغي أن تراعي الضغط الشعبي من جهة والحذر من غضب واشنطن بجهة أخرى .. وهي معادلة قد يصعب تحقيقها إذا طال امد الحرب في غزة .