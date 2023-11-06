ساحة التحرير تغص بالمحتجين من انصار التيار الصدري المنددين بزيارة بلينكن

داخل قصر الحكومة في بغداد السوداني التقى وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ، الزيارة اشعلت فتيل الغضب لدى الشارع العراقي ليخرج مئات المتظاهرين في ساحة التحرير معبرين عن رفضهم لهذه الزيارة وبطريقة سلمية.الاحتجاجات المنددة بزيارة بلينكن تاتي بسبب الدعم الامريكي للاحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة والذي يستمر بارتكاب المجازر ضد المدنيين.