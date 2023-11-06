ملفات فساد لاعضاء سابقين في مجلس المحافظة تُكشف امام الرأي العام

بعد تظاهرات تشرين عام ألفين وتسعة عشر تم تجميد عمل مجالس المحافظات وبقيت موارد الاعضاء منذ ذلك الحين غير معروفة، ليتم فتح ملفها والكشف عن فساد باستغلال العجلات التابعة الى مجلس المحافظة السابقكم كان عدد العجلات التي استغلت والى متى الفساد؟تابعوا التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل.