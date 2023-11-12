ارصفة مهدمة في حي الجهاد والسبب الاهمال والتلكؤ.. فيديو

ما جعل أصحاب المحال والمواطنين يناشدون من اجل أكمال العمل بها بأسرع وقت ممكن.ارصفة في حال يرثى لها بسبب التلكؤ والاهمال، هذا هو حال بعض ارصفة شوارع منطقة حي الجهاد، التي أصبحت عبارة عن مكب للنفايات ومياه المجاري.