المفوضية تفرض غرامات مالية بحق مخالفي ضوابط الاعلان الانتخابي

في شوارع العاصمة بغداد، تستحوذ اللافتات الانتخابية على معظم الجزرات الوسطية واخرى على واجهات الحدائق العامة، مواطنون عبروا عن غضبهم بسبب تخريب وجه العاصمة الحضاري.كيف تعاملت المفوضية مع المخالفين؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.