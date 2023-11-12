اجتماعات مكثفة لتسهيل الاجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية

جملة من القرارات والاليات تم الاتفاق عليها بين بغداد وواشنطن لتسهيل الاجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الاجنبية والتي جاءت بعد سلسلة اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الامريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات .ما هي القرارات التي تمّ الاتفاق عليها؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.