قرار غلق المستشفيات الكرفانية يثير حفيظة المواطنين لعدم توفير البديل

قرار حكوميٌ بغلق المستشفيات الكرفانية بزعم مخالفتها لاجراءات السلامة، زاد من حجم معاناة القطاع الصحي في الموصل، فقرار الاغلاق لم يراعِ توفير البديل لهذه المستشفيات لتقديم الخدمة للمواطنين تحديدا شريحة الفقراء.ما كانت ردة فعل المواطنين؟شاهد التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل.