اهالي منطقة عرب جبور يطالبون بتدخل حكومي بعد منع ادخال مواد البناء

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بصورة تدريجية بدأ الخناق يضيق على أهالي مناطق جنوب بغداد وتحديدا منطقتي عرب جبور والبوعيثة.. عملية ادخال مواد البناء منعت بشكل كامل الى مناطقهم, فيما يتساءل الاهالي عن اسباب هذه الاجراءات التي ليس لها اي مبرر، واصفينها بالتعسفيةِ خاصةً انها شملت اعتقالَ عمالِ البناءِ بشكلٍ مستمرٍ!