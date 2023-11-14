مراقبون : على القوى المشاركة في الانتخابات ان تعمل بعيدا عن اساليب التسقيط

في نظرة قريبة على طبيعة السباق الانتخابي الجاري، نجد ثمة من يلجأ لاساليب التسقيط بالخصوم في محاولة للسيطرة على الساحة.. نمط تنافس لا يزيد المواطن الا نفوراً من العملية الانتخابية .هل ستعمل القوى المشاركة على استعادة ثقه المواطنين من خلال تقديم خدمات مناسبة؟شاهد الفيديو أعلاه لمعرفة التفاصيل.