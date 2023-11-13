الشاب حمزة يفارق الحياة طعنا واخوه يصاب بطلق ناري

جريمة جديدة في بغداد بمنطقة التراث راح ضحيتها الشاب حمزة الذي تلقى عدة طعنات فضلا عن اصابة اخيه محمد بطلقة نارية وطعنات ايضا.

جريمة قتل راح ضحيتها الشاب حمزة فضلا عن اصابة اخيه محمد بعدة طعنات وطلق ناري .



ما هو السبب ومن هم الجناة؟



التفاصيل كاملة في التقرير أعلاه.