اندلاع نزاع عشائري في البصرة (فيديو)

شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، نزاعا عشائريا جنوبي المحافظة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، "حدوث نزاع عشائري في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل. الفيديو المرفق يظهر جانباً من النزاع..