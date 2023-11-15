صور المرشحين تملأ الشوارع وخيبة أمل تلاحق المواطنين

في مشهد يتكرر مع كل عملية انتخابية .. تمتلئ شوارع الموصل وجدرانها بصور المرشحين وشعارات عن تغيير في واقع نينوى، لكن التغيير المنشود لم ير النور طوال سنوات وبقيت المعاناة مستمرة كما يقول مواطنون.ما كانت اراء المواطنين تجاه هذه الشعارات؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.