تأخر انجاز مشروع مجاري الشافعية يؤثر على اتمام المشاريع الأخرى

هكذا يبدو المشهد في سوق قضاء الشافعية غربي الديوانية، حيث لا وجود لشبكات الصرف الصحي وانعدام البنى التحتية فضلا عن شح المياه الذي القى بظلاله على الواقع المعيشي للاهالي.

كيف أثّر تأخّر انجاز مشروع مجاري الشافعية في محافظة الديوانية بظلاله على اتمام المشاريع في القطاعات الاخرى؟



حيدر انذار والتفاصيل في الفيديو أعلاه.