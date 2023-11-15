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عمال جمع القمامة في قضاء الزبير يواصلون الاضراب
بالفيديو
يواصل عمال جمع القمامة في قضاء الزبير غربي البصرة اضرابهم عن العمل للمطالبة بتعديل رواتبهم الامر الذي ادى الى تراكم اكوام النفايات على جوانب الطرقات.
2023-11-15 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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عمال جمع القمامة في قضاء الزبير يواصلون الاضراب
المصدر:
السومرية
76 مشاهدة
يواصل عمال جمع القمامة في قضاء الزبير غربي البصرة اضرابهم عن العمل للمطالبة بتعديل رواتبهم الامر الذي ادى الى تراكم اكوام النفايات على جوانب الطرقات.
لليوم العاشر على التوالي يواصل عمال جمع القمامة في قضاء الزبير غربي البصرة الاضراب عن العمل احتجاجا على تدني الاجور والمطالبة بتعديل سلم الرواتب في ظل تراكم اكوام النفايات على جوانب الطرقات وداخل الاسواق.. مواطنون اتهموا المسؤولين بالانشغال بالدعاية الانتخابية وترك القضاء بلا خدمات .
ماذا قالت الادارة المحلية عن هذا الموضوع؟
علي البطاط يعلمنا على التفاصيل في الفيديو أعلاه.
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