الشاب كرار يلقى حتفه في مستشفى حكومي بسبب خطأ طبي

بسبب خطأ طبي ، الشاب كرار يفقد حياته داخل احد مستشفيات العاصمة، ليطالب ذووه بالاسراع في نتائج التحقيق المتوقفة على التشريح .

بسبب حقنة خاطئة ، الشاب كرار يلقى حتفه داخل احد المستشفيات الحكومية في بغداد، على يد طبيب شاب.



كيف حصل هذا الخطأ وماذا روى ذوو الضحية؟



التفاصيل في التقرير أعلاه مع هشام وسيم.



