مواطنون يتهمون المرشحين باستغلال اموال الدولة بالاعلان الانتخابي

مع قرب الانتخابات، زادت الخلافات السياسية بين المتنافسين على مقاعد مجالس المحافظات.. خلافات ربما تزيد حجم مقاطعة الاقتراع، لا سيما وان مواطنين شخصوا طرقا لاستغلال دوائر الدولة بالدعاية الانتخابية فضلا عن المال السياسي.

المفوضية توعدت بمحاسبة المخالفين بعقوبات تصل الى الحبس والغرامات المالية.



من ناحية أخرى، ما كانت ردّة فعل الشارع العراقي؟



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