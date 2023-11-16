قفزة بمجال الاستثمار في كربلاء بسبب التسهيلات الحكومية

تشهد مدينة كربلاء انفتاحا اقتصاديا يشجع على الاستثمار، هدفا يسعى إليه المعنيون من خلال تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين.

قفزة بمجال الاستثمار شهدتها محافظة كربلاء في الاونة الاخيرة لتكون احدى المدن الجاذبة لرؤوس الاموال بسبب التسهيلات الحكومية التي تمنحها للمستثمرين..



كم مجمع سكني تم تشييده في المحافظة؟



شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه مع انور العكيلي.