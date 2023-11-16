أول الغيث يكشف عن تردي الخدمات في العاصمة

بسبب تلكؤ المشاريع وتأخر اكساء الشوارع ازقة العاصمة تعاني من الاهمال مع دخول موسم الامطار، امر دفع المواطنين لمناشدة المعنيين لاكمال المشاريع الخدمية .

في اول اختبار لها، بعض ازقة العاصمة تفيض بمياه الامطار ما دفع المواطنين لمناشدة الجهات المعنية علها تكمل اعمال الاكساء المتلكئة منذ مدة طويلة.



هل ستنجح هذه المناشدات بتغيير الواقع الخدمي؟



شاهد مناشدات المواطنين في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.