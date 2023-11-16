تلوث بيئي إثر حرق النفايات في معسكر الرشيد

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يستمر مسلسل حرائق النفايات في معسكر الرشيد دون حلول من قبل الجهات الحكومية ، فهذا المكان اعتبره المواطنون هو الملوث الاول في بغداد لما فيه من تأثير على المواطنين.