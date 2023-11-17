اجتماع موسع بين العراق وتركيا لتنظيم التبادل التجاري

بهدف تنظيم التبادل التجاري بين البلدين عقد اجتماع موسع بين الجانبين العراقي والتركي لبحث أسس ومعايير تضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين .من حضر الاجتماع وما كانت أبرز نقاطه ؟فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.