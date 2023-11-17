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اجتماع موسع بين العراق وتركيا لتنظيم التبادل التجاري
بالفيديو
كشفت مصادر حكومية عن نتائج اجتماع موسع بين مسؤولين عراقيين واتراك، بغية تنظيم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدة ان مخرجات الاجتماع شملت جملة اجراءات تنظيمية تضمن استقرار التجارة بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة .
2023-11-17 | 06:15
Alsumaria Tv
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اجتماع موسع بين العراق وتركيا لتنظيم التبادل التجاري
المصدر:
السومرية
382 مشاهدة
كشفت مصادر حكومية عن نتائج اجتماع موسع بين مسؤولين عراقيين واتراك، بغية تنظيم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدة ان مخرجات الاجتماع شملت جملة اجراءات تنظيمية تضمن استقرار التجارة بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة .
بهدف تنظيم التبادل التجاري بين البلدين عقد اجتماع موسع بين الجانبين العراقي والتركي لبحث أسس ومعايير تضمن احتواء الضغط على السوق الموازي وطلب الدولار النقدي لتغذية بعض أوجه التبادل التجاري بين البلدين .
من حضر الاجتماع وما كانت أبرز نقاطه ؟
فاروق صالح والتفاصيل في التقرير أعلاه.
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