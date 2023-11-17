غرق شوارع حي الفرات وتشكيل خلية ازمة لمواجهة موسم الامطار

مع اول زخات المطر احتجز اهالي حي الفرات في منازلهم ولم يستطيعوا الخروج منها، ويصعب التنقل او الوصول الى الشارع الرئيسي، بعد حفر الشوارع من قبل الشركة التي تقوم بتأهيل الحي وتركت الشوارع محفرة، بحسب الأهالي.ما هي حال الطرق وهل ستنجح الحكومة في مواجة موسم الأمطار؟التفاصيل مع حيدر انذار في التقرير أعلاه.