اهالي قرية الدوانم وجدوا انفسهم مدينون للحكومة مبلغا قدره 5 مليارات دولار

اقل شخص فيهم مدين للدولة مئة مليار دينار، قرية يستنجد اهلها بعد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل اشخاص كانوا يعملون لدى مسؤولين ووزراء سابقين ، من خلال اخذ مستمسكاتهم وايهامهم بانها للتعيين او استلام منحة مالية، لكنها في الحقيقة كانت لتسجيل شركات باسمائهم وسحب اموال من المصارف وتحويلها الى الخارج بحسب ما يقولون.بماذا ناشد الضحايا وذووهم الحكومة ؟شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه.