حالة اليأس تدفع المواطنين نحو العزوف عن متابعة السياسة

بينما تنشغل الاوساط السياسية بالكثير من الملفات.. تبدو الاوساط الشعبية غير مكترثة بمجرياتها معللين الاسباب بعدم جدوى مناقشتها حتى في المقاهي والتجمعات العامة.

غالبا ما يرتاد كثيرون هذه المقاهي التي صارت واحدة من اهم المتنفسات للكثيرين بالعاصمة .. تطرح هنا موضوعات متعددة للنقاش فهل مجريات السياسة تذكر من بينها ؟



شاهد التفاصيل وآراء المواطنين في التقرير أعلاه.