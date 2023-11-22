المفوضية تكشف اعداد المراكز الانتخابية في كربلاء

احصائية نهائية لاعداد الناخبين في كربلاء الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية اعلنتها مفوضية الانتخابات فضلا عن اعداد المراكز الانتخابية بشقيها الخاص والعام واعداد الكيانات والتحالفات المشاركة في عملية الاقتراع.ما كانت مواقف المواطنين في المحافظة بشأن المشاركة في الانتخابات؟انور العكيلي والتفاصيل في التقرير أعلاه.