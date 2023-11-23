اكثر من 150 طالبة يواجهن مصيرا دراسيا مجهولا

بسبب خطأ اداري ومدرسي ، اكثر من مئة وخمسين طالبة في قضاء النهروان يواجهن مصيرا دراسيا مجهولا .

اولياء الامور نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزارة التربية بانصافهم وايجاد حلول لقضيتهم .



ما كان هذا الخطأ وما رأي الأهالي؟



كل التفاصيل مع أمير الخفاجي في التقرير أعلاه.