شوارع منطقة الأمين تعاني من الإهمال

مشهد اعتاد عليه ساكنو هذه المنطقة بسبب الاهمال والتلكؤ في المشاريع الخدمية ، فالصورة هنا تعبر عن مدى تضرر المواطن من هذه المشاريع رغم صرف تكلفتها بحسب المواطنين .الى متى هذا الاهمال؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.