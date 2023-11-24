جهود مكثفة يكشف عنها المسؤولون لتطوير بغداد

في يومها أقيم هنا كرنفال للاحتفاء بالعاصمة.. بغداد التي تشهد مؤخراً حملة لإبراز جماليتها من خلال جملة اعمال تعنى بتطوير بناها التحتية.





ويرى البعض في حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها بغداد انعكاساً ايجابياً يتيح تنفيذ هذه الاعمال ويخلق الفرصة لتقديم المزيد لأهلها.



بماذا تميّز الحفل؟



التفاصيل في التقرير أعلاه مع فاروق صالح.