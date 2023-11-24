التلكؤ بانجاز مشاريع مداخل العاصمة يجعل منها مسرحا للحوادث

بالرغم من اهميته.. مدخل بغداد الجنوبي يعاني من الاهمال منذ مدة طويلة في وقت يقول مواطنون ان هذا المدخل لا يليق بالعاصمة بغداد.ما هي اراء المواطنين وماذا أكّد محافظ بغداد؟شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.