قلة فرص العمل تدفع الشباب الى التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية

هنا في مدينة البصرة المئات من الشباب دفعتهم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الى التقديم على رواتب دائرة الحماية الاجتماعية في محافظة تعاني من مشكلة بطالة مزمنة على الرغم من امكانياتها الاقتصادية، التي يمكن أن تخفف من حدة المشكلة بشكل كبير .هل سيتم شمولهم في الرعاية الاجتماعية؟علي البطاط والتفاصيل في التقرير أعلاه.